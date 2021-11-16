فرنسا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

أعربت فرنسا عن قلقها من تصاعد التوتر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ودعت يريفان وباكو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء “تعرب فرنسا عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في عدة أجزاء من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، والاستخدام المفترض للأسلحة الثقيلة، التي تسببت بوقوع العديد من الضحايا، خاصة على الجانب الأرميني”.

وتابعت الوزارة أن “باريس تدعو الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي التزمت به بموجب الإعلان الثلاثي في 9 نوفمبر 2020″، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين زعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا لإنهاء الجولة الأخيرة من المواجهات بين طرفي النزاع المسلح في إقليم قره باغ.

المصدر: روسيا اليوم