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November 15 2021 - 22:40

الجيش السوري والأهالي في ريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي

منذ 21 mins 15 November، 2021
استشهاد جندي سوري وإصابة اثنين آخرين باستهداف مروحيات أميركية حاجزاً للجيش جنوب شرق القامشلي
سورية - عربي وإقليمي

اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش السوري رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.

وأفادت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية، بأن أهالي قرية تل أحمد اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من مدرعات وجرافة، ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

ولفتت المصادر الى ان وحدة من الجيش العربي السوري اعترضت رتل الاحتلال واجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة، وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

المصدر: وكالة سانا

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