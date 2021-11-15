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November 15 2021 - 22:40

وقفة تضامنية أمام سفارة البحرين في لندن مع المعتقل السنكيس المضرب عن الطعام

منذ 28 mins 15 November، 2021
وقفة تضامنية أمام سفارة البحرين في لندن مع المعتقل السنكيس المضرب عن الطعام
أخبار دولية - بريطانيا

نفذ الناشط البحراني علي مشيمع، نجل المعتقل البحراني حسن مشيمع، وقفة احتجاجية أمام سفارة البحرين في لندن تضامنًا مع معتقلي الرأي في البحرين بينهم الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام. ورفع مشيمع لافتات وصور المعتقل السنكيس للمطالبة بإطلاق سراحه مع كافة سجناء الرأي في البحرين، دون قيد أو شرط.

ويأتي تنظيم هذا الاعتصام في سياق الاعتصامات التي تقام في الخارج احتجاجا على ما يجري داخل سجون النظام من انتهاكات. هذا وتشهد سجون البحرين موجة من تفشي فيروس كورونا وتتكتم السلطات البحرينية على ما يجري داخلها وعن عدد الإصابات والإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على حياة المعتقلين.

المصدر: موقع المنار

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