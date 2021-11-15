ميقاتي: للتحقيق ومعرفة الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق ومنع تكرارها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 16:34

ميقاتي: للتحقيق ومعرفة الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق ومنع تكرارها

منذ 1 ساعة 15 November، 2021
نجيب ميقاتي
لبنان

تابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاثنين مع وزير البيئة ناصر ياسين أضرار الحرائق المتنقلة في عدد من المناطق، بعدما عاين الوزير ياسين الوضع ميدانيا الاحد.

وحيا ميقاتي الجيش والدفاع المدني والفرق الكشفية وكل من ساهم في إخماد الحرائق، وشدد على “ضرورة استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت الى اندلاعها ومنع تكرارها، بالاضافة الى توقيف المتسببين بها وإحالتهم على القضاء المختص”، ودعا “الهيئة العليا للاغاثة إجراء الكشف اللازم على أماكن الحرائق ورفع تقرير سريع في هذا الصدد”.

ولفت ميقاتي الى “وجوب إنصاف عناصر الدفاع المدني، الذين بذلوا جهودا جبارة في اخماد الحرائق والذين لم يترددوا في القيام بواجباتهم وتقديم التضحيات الكبيرة رغم المعاناة المستمرة من عدم إنصافهم”.

وبالسياق، طلب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الرقم 289/2014 المعدل بالقانون رقم 59/2017 لا سيما لجهة الاسراع في إجراء المباراة المحصورة الملحوظة في هذا القانون لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للدفاع المدني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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