المفتي قبلان: لا لقوى سياسية تتسول لبنانها عبر المال الخارجي القذر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 15:04

المفتي قبلان: لا لقوى سياسية تتسول لبنانها عبر المال الخارجي القذر

منذ 9 mins 15 November، 2021
المفتي الشيخ احمد قبلان
لبنان

قال المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان “الشعب بات فريسة ممزقة بأنياب الأفران والمطاحن والمواد الغذائية وكارتيلات النفط والغاز والدواء والسلع الأساسية، وسط حرب مالية نقدية تجارية تجتاح وتحتكر كل شيء، فيما الدولة تعيش بكوكب آخر”.

وأضاف المفتي قبلان الاثنين “نريد دولة ضامنة لا دويلات النفط والدولار والغاز والأفران والدواء والأسواق المحتكرة والكارتيلات المتعطشة للنهب والسلب”، وتابع “لا لقوى سياسية تتسول لبنانها عبر المال الخارجي القذر وتعتاش على سوق بيع البلد والناس لجبهات انتخابية مفخخة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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