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November 15 2021 - 15:04

بعد سويسرا وفرنسا.. لوكسمبورغ تفتح قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان

منذ 1 ساعة 15 November، 2021
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
لبنان

فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول، بحسب وكالة “رويترز”.
وذكرت “رويترز” أن متحدثا باسم مصرف لبنان لم يرد على طلب التعليق على فتح السلطات القضائية في لوكسمبورغ، دعوى قضائية بحق رياض سلامة.

يذكر أن لوكسمبورغ، أصبحت الدولة الأوروبية الثالثة التي تلاحق سلامة قضائيا، بعد سويسرا وفرنسا.

وكان “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” قد نشر في عدة تحقيقات سابقة، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.

المصدر: رويترز

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