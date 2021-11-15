السيد فضل الله: على المسؤولين النزول من أبراجهم العاجية وتحسس وجع الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 13:32

السيد فضل الله: على المسؤولين النزول من أبراجهم العاجية وتحسس وجع الناس

منذ 47 mins 15 November، 2021
السيد علي فضل الله
لبنان

دعا السيد علي فضل الله لاستنفار أقصى الجهود لإخراج لبنان من دائرة الحرائق التي يحترق بنيرانها، سواء تلك التي تحرق شجر لبنان ونباته أو تلك التي تحرق إنسانه.

وقال السيد فضل الله إن “هذه الحرائق هي دليل إضافي على اضمحلال الدولة وعجزها وتقصيرها عن القيام بأدنى المسؤوليات للحفاظ على ما تبقى من البيئة اللبنانية الطبيعية بعدما باتت البيئة السياسية أسيرة الفساد والتقاعس واللامبالاة حيال ما يصيب الناس في حياتهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية الكارثية”.

وحث السيد فضل الله “المسؤولين للنزول من أبراجهم العاجية وتحسس وجع الناس وآلامهم والعمل لإخراجهم من أتون الحرائق التي يتحملون الجزء الأكبر من كل ما سببته من خلال تقاعسهم أو انكفائهم أو من خلال خلافاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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