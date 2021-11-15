تخوف بولندي من حدوث استفزاز مسلح على الحدود مع بيلاروس

أعلن ممثل مكتب الرئيس البولندي، يعقوب كوموخ، اليوم الاثنين، أن بولندا تخشى حدوث استفزاز مسلح على الحدود مع بيلاروس.

وقال كوموخ، للقناة الثالثة للإذاعة البولندية: ” يجب أن نكون مستعدين لأي شيء؛ الأشخاص الموجودون على الحدود، الجنود، طوال الوقت، كل يوم، كل ليلة؛ يواجهون استفزازات؛ رأينا استخداما لـ “الليزر”، ونعلم أن هناك قناصة. وعناصرنا جاهزة لمختلف سيناريوهات تطورات الوضع؛ وبالطبع نخشى استفزازا مسلحا “.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، الأسبوع الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ الأمر الذي دفع السلطات البولندية إلى نشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من عبور الحدود.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، وهو ما ينفيه لوكاشينكو.

المصدر: وكالة سبوتنيك