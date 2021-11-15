الذهب يهبط مع تركيز المستثمرين الحذرين على الخطوة التالية للبنوك المركزية

هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي قام فيه المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1858.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0444 بتوقيت جرينتش في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1859.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 24.97 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 في المئة إلى 1069.54 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2084.50 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز