بوريل يدعو أطراف الصراع بشرق أوكرانيا إلى عدم “صب الزيت على النار”

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أطراف النزاع في شرق أوكرانيا إلى التصرف بمسؤولية و”عدم صب الزيت على النار”.

وقال بوريل، اليوم الأحد، في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش: “الوضع هادئ في الوقت الحالي، ونحن على اتصال بشريكنا الأوكراني. أحث جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية وعدم صب الزيت على النار”.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن تغير السلطة بالقوة في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس بشرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية، ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

والأسبوع الماضي قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها.

لكن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، أكد أن روسيا لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية.

كما شدد الدبلوماسي على أن لدى روسيا الحق في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

المصدر: وكالات