جبهة العمل الاسلامي: على الدول العربية إعادة علاقاتها مع سوريا

إعتبرت جبهة العمل الاسلامي، أن “زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا ولقاءه الرئيس بشار الأسد هو عنوان واضح لسقوط مشروع المحور الآخر في المنطقة وانتصار لمشروع المقاومة ومحورها في المنطقة، لذلك فعلى بقية الدول العربية أن تحذو حذوها وأن تبادر إلى الاعتراف بفشل المشروع الأمريكي الصهيوني وأن تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه من قبل مع الشقيقة سوريا”.

أضاف: “إن الواجب يقتضي أن تتوقف الحرب على اليمن، وسينتصر هذا الشعب عاجلا أم آجلا وسيهزم من جديد المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام