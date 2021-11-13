الوزير مولوي تابع عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2021 - 17:12

الوزير مولوي تابع عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق

منذ 38 mins 13 November، 2021
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
لبنان

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع المعنيين، منذ ساعات الصباح الاولى، عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في كل من صور، بيت مري، عبرين والكسليك، والتي يشارك فيها عدد كبير من المراكز الاقليمية التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات، إضافة الى عدد من الطوافات التابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان.
وطلب الوزير مولوي الى المعنيين الاسراع في اخماد الحرائق والعمل على منع تمددها، واعطى تعليماته لتجهيز برك اصطناعية موقتة لاستعمالها من قبل الطوافات، وذلك بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات المعنية.
وتابع وزير الداخلية الحالات الصحية لعدد من عناصر الدفاع المدني، الذين تعرضوا للاغماء من جراء عمليات الإطفاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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