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November 13 2021 - 17:12

قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في الشويفات

منذ 1 ساعة 13 November، 2021
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكنت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 10-11-2021، من توقيف مروج على متن دراجة آلية من دون لوحات، في محلة الشويفات، ويدعى:
– ح. ح. (مواليد عام 1998، سوري)
وضبطت بحوزته كمية من المخدرات مقسمة ومعدة للترويج، وهي عبارة عن:
– /708/ اكياس تحتوي مادة الكوكايين، مدون على أقسام منها، كلمات:
Nafish, Net, Net Extra, Buzz, Buzz Extra.
– /9/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف.
– /4/ علب بلاستيكية، مدون عليها “أبو كيس الملك”.
– هاتف خلوي.
أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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