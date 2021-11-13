قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في الشويفات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكنت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 10-11-2021، من توقيف مروج على متن دراجة آلية من دون لوحات، في محلة الشويفات، ويدعى:

– ح. ح. (مواليد عام 1998، سوري)

وضبطت بحوزته كمية من المخدرات مقسمة ومعدة للترويج، وهي عبارة عن:

– /708/ اكياس تحتوي مادة الكوكايين، مدون على أقسام منها، كلمات:

Nafish, Net, Net Extra, Buzz, Buzz Extra.

– /9/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف.

– /4/ علب بلاستيكية، مدون عليها “أبو كيس الملك”.

– هاتف خلوي.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام