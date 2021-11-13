قوى الأمن: توقيف مجرمين إثنين في صيدا سمما شخصا ثم خنقاه وسلباه ماله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2021 - 15:24

قوى الأمن: توقيف مجرمين إثنين في صيدا سمما شخصا ثم خنقاه وسلباه ماله

منذ 52 mins 13 November، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 11-8-2021، ادعى أحد الأشخاص في مدينة صيدا بفقدان شقيقه (ي. م. من مواليد العام 1986 فلسطيني)، وبفقدان الاتصال به، وفي حوزته مبلغ مالي وقدره /12,500/ دولار أميركي. على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف مصير المفقود. بتاريخ 24-8-2021، عثر على جثته في أحد الأودية، شرق مدينة صيدا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه بتورطهما في تنفيذ جريمة القتل، وهما: م. س. (من مواليد العام 1990، لبناني)، ع. ب. (من مواليد العام 1982، لبناني).

بتاريخي 8 و11/11/2021، تم توقيفهما في صيدا، وضبط في حوزتهما ما يقارب ال/17000/ دولار أميركي. بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ الجريمة، من خلال دس مادة سامة (لانيت) للمغدور بكوب العصير، بدافع سلبه أمواله، ثم خنقاه ووضعاه في صندوق سيارة (ع. ب.) ورمياه في الوادي، وتقاسما الأموال المسلوبة، وهي من ضمن المبلغ الذي عثر عليه بحوزتهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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