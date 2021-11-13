الشرطة البولندية تعثر على جثة مواطن سوري قرب الحدود مع بيلاروسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2021 - 13:30

الشرطة البولندية تعثر على جثة مواطن سوري قرب الحدود مع بيلاروسيا

منذ 2 ساعة 13 November، 2021
الحدود البولندية البيلاروسية والمهاجرين
أخبار دولية - بولندا

أعلنت الشرطة البولندية السبت أنها عثرت على جثة قالت إنها لشاب سوري قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وذكرت الشرطة “تم العثور بالأمس على جثة شاب سوري، في الغابة، بالقرب من الحدود، في قرية وولكا تيريتشوفسكا”، وأضافت أنه “لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الشاب”.

هذا وتشهد الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ أسابيع توترا نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية، في محاولة لعبورها ودخول الاتحاد الأوروبي.

ونشرت بولندا قوات عسكرية وأمنية كبيرة لمنع المهاجرين من دخول أراضيها والعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: روسيا اليوم

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