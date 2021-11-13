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November 13 2021 - 04:00

الصحة العالمية: مليون طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية الحاد

منذ 52 mins 13 November، 2021
Afghanistan Famine
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالميةإنه من المتوقع أن يعاني حوالي 3.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت.
وأضافت مارغريت هاريس، لصحفيين في جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابل: “إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد… يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان، ولا يمكنه أن يتحمل تبعات ذلك”.
وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ استولت حركة “طالبان” على السلطة في آب/ أغسطس، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج وتبلغ تسعة مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف سحب الأموال الخارجية، حيث تعاني البلاد من وضع اقتصادي ومعيشي سيئ.

المصدر: روسيا اليوم

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