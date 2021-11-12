شويغو: للحوار بين موسكو وباريس من أجل خفض التوترات الأمنية المتصاعدة في أوروبا

شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على “أهمية الحوار بين موسكو وباريس من أجل خفض التوترات الأمنية المتصاعدة في أوروبا”.

وقال شويغو خلال مشاركته ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس في اجتماع مع نظيريهما الفرنسيين فلورنس بارلي وجان إيف لودريان في باريس “من المهم تحليل التحديات الأمنية القائمة كي نحدد مستقبلا الخطوات الواجب اتخاذها في سبيل خفض التصعيد في أوروبا ومنع وقوع حوادث خلال ممارسة الأنشطة العسكرية”.

وأمل شويغو “في إجراء حوار صادق مع الزملاء الفرنسيين وتبني القرارات المناسبة”، وشدد على أن “الأوضاع المعقدة في العالم حاليا تتطلب تبادل الآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالأمن الدولي والملفات الإقليمية”.

المصدر: روسيا اليوم