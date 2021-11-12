“القومي وأمل” في صور.. لتغليب المصلحة الوطنية والتنبه من المؤامرات الهادفة لإحداث الفتن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 15:50

“القومي وأمل” في صور.. لتغليب المصلحة الوطنية والتنبه من المؤامرات الهادفة لإحداث الفتن

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

زار وفد من مديرية صور في الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة محمد سرحان الجمعة مقر شعبة حركة أمل في مدينة صور، وكان في استقباله نائب المسؤول التنظيمي للشعبة محمد خباز وعدد من الأعضاء.

واكد وفد القومي ان “الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتباحث في الأوضاع الاجتماعية والتنموية في المدينة وسبل تعزيز العلاقات في ظل الواقع المأزوم في البلاد”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة تكريس الجهود بين القيادتين والانتباه إلى المؤامرات التي تحاك من أجل إحداث الفتنة والعمل على تغليب المصلحة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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