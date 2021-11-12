أخطاء شائعة قد تسبب التسمم اثناء عملك في المطبخ

يخاف بعض الأشخاص عادة من التسمم عند تناول الطعام في الخارج، لكن خطأ بسيط في طريقة تعاملنا مع الطعام وتحضيره في المنزل قد يؤدي أحيانًا إلى الإصابة بمرض خطير.

وبذلك، أوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية كيفية حماية عائلتك من خلال تجنب الأخطاء الشائعة المتعلقة بسلامة الغذاء.

الخطأ الأول: عدم غسل اليدين

السبب: تستطيع الجراثيم الموجودة على يديك أن تتسرب إلى الطعام وتجعله غير آمنًا.

الحل: اغسل يديك بالطريقة الصحيحة، أي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. واحرص على غسل يديك قبل وخلال وبعد تحضير الطعام، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض أو تغيير حفاضات الطفل.

الخطأ الثاني: غسل اللحم أو الدجاج

السبب: يمكن أن يؤدي غسل اللحوم النيئة أو الدجاج أو البيض إلى انتشار الجراثيم على الأسطح بمطبخك. يمكن أن تتغذى هذه الجراثيم على الأطعمة الأخرى، مثل السلطات أو الفاكهة، وتجعلك مريضًا.

الحل: لا تغسل اللحوم أو الدجاج أو البيض، بل احرص على طهيها جيدًا حتى تُقتل الجراثيم الضارة.

الخطأ الثالث: تقشير الفاكهة والخضار دون غسلها أولاً

السبب: تحتوي قشور الفاكهة والخضار أحيانًا على الجراثيم. لذلك، من السهل نقل هذه الجراثيم إلى داخل هذه الأطعمة عند تقطيعها أو تقشيرها.

الحل: اغسل جميع الفاكهة والخضار بالماء حتى إذا أردت تقشيرها.

الخطأ الرابع: إعادة وضع اللحم المطبوخ على طبق كان فيه لحم نيئ

السبب: يمكن أن تنتشر الجراثيم من اللحوم النيئة إلى اللحم المطبوخ.

الحل: احرص دومًا على استخدام أطباق منفصلة للحوم النيئة واللحوم المطبوخة. وتنطبق القاعدة ذاتها على الدجاج والمأكولات البحرية.

الخطأ الخامس: تذوق أو شم الأطعمة لمعرفة ما إذا كان جيدة

السبب: لا تستطيع تذوق أو شم أو رؤية الجراثيم التي تسبب التسمم الغذائي. وتذوق كمية صغيرة فقط يمكن أن يجعلك مريضًا جدًا.

الحل: تحقق من المدة الزمنية التي تستطيع فيها تخزين الأطعمة بأمان، ثم تخلص منها عندما يحين الوقت.

المصدر: سي ان ان