بايدن يوقع تشريعا يفرض قيودا على شركات صينية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 06:42

بايدن يوقع تشريعا يفرض قيودا على شركات صينية

منذ 54 mins 12 November، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا يمنع شركات اتصالات وتكنولوجيا من الحصول على ترخيص إن كانت تمثل “تهديدا أمنيا”.

ويمنع التشريع شركات مثل “هواوي تكنولوجيز” و”زد.تي.إي” الصينية والتي يمكن أن تمثل تهديدا أمنيا من تلقي تراخيص معدات جديدة من الهيئات التنظيمية الأمريكية.

ويُعد التشريع أحدث مسعى من قبل الحكومة الأمريكية لكبح جماح شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية.

ويلزم القانون الجديد لجنة الاتصالات الاتحادية بعدم فحص أو الموافقة على أي طلب ترخيص للمعدات التي تشكل “خطرا غير مقبول” على الأمن القومي.

ويأتي التوقيع قبل أيام من عقد بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ قمة عبر الإنترنت.

المصدر: وكالة رويترز

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