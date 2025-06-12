جشي: السبل الديبلوماسية والضغوط الدولية لا تنفع مع كيان العدو

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي أن “الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان وفلسطين، وما يرافقها من تدمير وقتل يومي، تكشف الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي يضرب عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية”، وأشار إلى أن “العدو ارتكب ما يزيد عن 3000 خرق واعتداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي”.
ولفت جشي في حديث له الخميس الى ان “السبل الديبلوماسية والضغوط الدولية لا تنفع مع هذا الكيان طالما أنه يحظى بتأييد الإدارة الأميركية، التي توفر له الغطاء في كل ما يقوم به من تدمير وتجويع بحق اللبنانيين والفلسطينيين”.
واكد جشي انه “لولا المقاومة لكان شارون وأتباعه لا يزالون يقبعون في القصر الجمهوري اللبناني ولولاها لما كنا ننعم اليوم بسيادة واستقلال”، واضاف ان “جميع اللبنانيين مدينون للمقاومة وأبطالها وشهدائها، ومن ينكر ذلك فهو معاند ومصاب بالعمى”.
وسأل جشي “البعض في لبمام انه في ظل الاعتداءات اليومية على سيادة بلدنا ومواطنيه وأرزاقهم، ما هو البديل عن سلاح المقاومة الذي تطرحونه لردع العدو؟”، وتابع “إذا كان الرهان على القرارات الدولية والعلاقات الخارجية فإن الحكومة اللبنانية تحظى اليوم بتأييد عربي وخليجي ودولي غير مسبوق، ورغم ذلك فإن الاعتداءات مستمرة يومياً”.
واوضح جشي ان “التخلي عن المقاومة من دون بدائل فعلية وقوية لردع العدو هو كلام يفتقد للمنطق والعقل”، واشار الى ان “الحل يكمن في بناء دولة قوية وعادلة بجيش مسلح وقادر وإقامة معادلة تقوم على الردع لحماية الوطن والمواطنين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام