تصعيد متبادل يرافق الجولة السادسة من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن

يترافق موعد انعقاد الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بأجواء تصعيدية ومتوترة بين الجانبين، إذ وبحسب مصادر، فقد نقلت الولايات المتحدة تهديدات للإيرانيين الذين بادلوهم لغة الخطاب نفسها معلنين استعدادهم لأي “سيناريو عسكري” مُحتمل.

يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تنعقد فيه الجولة السادسة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن يوم الأحد المقبل 15 حزيران/يونيو، في العاصمة العمانية مسقط، وفقاً لما أعلن وزير الخارجية العماني في منشور عبر منصة “إكس”.

وبموازاة ذلك، أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، تعقيباً على التهديدات الأميركية – الإسرائيلية التي تُرافق المباحثات، أن “العدو يسعى دائماً إلى إغلاق جميع الأبواب أمامنا وقام بتخطيط وتنفيذ أكبر الحروب ضدنا”، مؤكداً أن الحرس الثوري مستعد “لأي سيناريو وتحت أي ظرف ولمواجهة أي حروب على أي مستويات”.

كما حذّر سلامي “العدو من ارتكاب أي خطأ وأن يفكر جيداً في تداعيات إجراءاته”، مضيفاً “نعيش منذ سنوات في قلب حرب شاملة ونواجه على المستوى الاقتصادي حرباً عالمیة، طالما واجهنا اصطفاف القوى الكبرى في العالم ضدنا واليوم أيضاً نشهد ذلك”.

بزشكيان: لا نعقد الأمل على امريكا لحل مشاكل البلاد

من جهته، قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان “إننا نتوكل على الله ولا نعقد الأمل على امريكا وعملائها، وهذا لا يعني أننا نريد حرباً مع العالم، بل نريد الحوار لكننا لن نرضخ للظلم والعنجهية”.

وأضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس الى حشد من اهالي ايلام (غرب) متوجهاً الى اهالي هذه المحافظة “أنتم من حقق فخرا كبيرا ودافعتم عن البلاد في الحرب المفروضة، واظهرتم للعالم ان شعب هذه البلاد، سيقف بكل ما اوتي من قوة ولن يسمح للاعداء للاستيلاء حتى على شبر واحد من ترابها”.

هذا وأوضح أن “امريكا واوروبا يسعيان لممارسة الضغوطات والعقوبات على ايران وشعبها”، مضيفاً “إنهم يتخيلون عرقلتنا من خلال العقوبات والتهديد، لكننا وبالتوكل على الله، لن نسمح لهم بذلك”.

واضاف الرئيس الايراني “إننا مددنا يد الاخوة والصداقة لجميع الدول، واجرينا حوارات مع الجيران”.

كذلك أكد عدم خشية بلاده للولايات المتحدة، “لأن لدينا شباناً ومستثمرين وعلماء وأناس مستعدون للتضحية بمهجهم من أجل بلادهم”.

وكان وزير الحرب الإيراني عزيز ناصر زاده، قال في وقت سابق أمس رداً على التهديدات الأميركية بالتحرك عسكرياً ضد بلاده إذا ما فشلت المفاوضات معها “نحن نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، ولكن إذا لم يحقق ذلك وفُرض علينا صراع، فلا شك في أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا”.

واشنطن: طهران تشكل تهديداً لأميركا و”إسرائيل”

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنّ إدارته تقوم بنقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكاناً “خطراً” في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران، حسب زعمه، مشدّداً على أنّ الجمهورية الإسلامية “لا يمكنها امتلاك سلاح نووي”، على حد تعبيره.

بدوره، شدّد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على ضرورة “عدم السماح أبداً لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل، لأن إيران النووية ستكون تهديداً وجودياً على “إسرائيل””، مشيراً إلى أن طهران “تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديداً وجودياً لأميركا والعالم والخليج”.

إلى ذلك، نقلت شبكة “سي بي إس” عن مصادر إسرائيلية أنه “تم إبلاغ المسؤولين الأميركيين بأن “إسرائيل” مستعدة تماماً لشنّ عملية عسكرية ضد إيران”.

وحاولت إدارة ترامب الإيحاء بأجواء تشاؤمية، مع قرب انعقاد جلسة سادسة من المحادثات في مسقط، إذ نقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الأميركي قوله إنّ “ثقتنا في إبرام اتفاق مع إيران تقلّصت”، في حين أوردت شبكة “فوكس نيوز”، بالاستناد إلى مصادر مسؤولة في الإدارة الأميركية، أنّ “إيران يبدو أنها تماطل في المفاوضات من دون إحراز تقدّم ملموس”.

المصدر: مواقع إخبارية