انطلاق جولة ثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة الأميركية

انطلقت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين ايران والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عُمان، وذلك حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووصل الوفد الايراني على رأسه وزيرُ الخارجية عباس عراقجي أمس الجمعة إلى مسقط. كما أعلنت طهران عزمها حمايةِ حقوقِها القانونية والمشروعة في استخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، واستعدادها لاتخاذ خطواتٍ معقولةٍ لتوفير الضماناتِ بشأنِ الطبيعةِ السلمية لبرنامجها النووي. وأكدت أن الأولويةَ بالنسبةِ لايران هي إنهاءُ العقوبات غيرِ القانونية ضدَ الشعبِ الإيراني.

المصدر: مواقع إخبارية