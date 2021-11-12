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November 12 2021 - 06:42

احتجاجات في العاصمة السودانية بعد الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
تظاهرات في السودان (أرشيف)
تظاهرات في السودان (أرشيف)
السودان - عربي وإقليمي

نقلت وكالة “رويترز” عن شهود أن محتجين بالعاصمة السودانية الخرطوم أغلقوا طرقا وأحرقوا إطارات في وقت متأخر من الخميس، بعد قليل من إعلان القائد العسكري للبلاد تشكيل مجلس سيادة جديد.

وانطلقت الاحتجاجات في منطقة بري، معقل المظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من العاصمة.

وكان التلفزيون السوداني الحكومي أفاد بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين يوم الخميس مجلس سيادة جديدا.

وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ”التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب”.

المصدر: وكالة رويترز

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