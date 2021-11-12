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November 12 2021 - 03:40

دبي تتسلم أوراق اعتماد قنصل لسوريا في إمارة دبي والإمارات الشمالية

منذ 2 ساعة 12 November، 2021
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الامارات - عربي وإقليمي

سلم الوزير المستشار السوري، كنان زهرالدين، أوراق اعتماده قنصلا عاما لسوريا في إمارة دبي والإمارات الشمالية لمدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي، راشد القصير.

وأشاد القصير بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وتمنى لزهرالدين التوفيق والنجاح في مهامه.

بدوره أكد زهر الدين على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والتي أرسى دعائمها زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الراحل حافظ الأسد وتتابعت في عهد خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس بشار الأسد.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التواصل والتعاون لتيسير مصالح وشؤون أبناء الجالية العربية السورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: سانا

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