جماهير غفيرة تحيي ذكرى الراحل ياسر عرفات في الخليل

أحيت جماهير غفيرة وإقليم حركة فتح جنوب الخليل، الخميس، الذكرى الـ17 لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، في مدرسة اشبيلية الثانوية ومدارس بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وشارك في الفعالية عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عباس زكي، وممثلون عن بلدية الظاهرية ومديرية تربية الجنوب، ومدراء المؤسسات الأمنية والمدنية. وأكد المتحدثون التمسك بالثوابت الوطنية، والسيرة التاريخية للشهيد ياسر عرفات، وأن طلاب المدارس هم حملة الموروث التاريخي والنضالي الذي خطه الشهيد القائد.

كما نظمت مدارس المحافظة فعاليات في الإذاعات المدرسية تناولت سيرة نضال الشهيد أبو عمار، وثباته على الثوابت الوطنية. وفي السياق، قمعت قوات الاحتلال مسيرات طلابية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وبلدة بيت امر شمالها، والمدخل الشرقي لبلدة دورا جنوب الخليل.

ويحيي الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم ذكرى رحيل “أبو عمار” بفعاليات وطنية مختلفة تتمثل بوقفات ومسيرات ومهرجانات، يشارك فيها قادة فصائل العمل الوطني ورفاق درب الراحل.

المصدر: يونيوز