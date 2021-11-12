اليمن .. لقاء موسع في مديرية القناوص بالحديدة لتعزيز التحشيد ورفد الجبهات

عُقد بمديرية القناوص في محافظة الحديدة لقاء موسع للمشايخ والعقال والشخصيات الاجتماعية ولجان التحشيد والتعبئة العامة، بالتزامن مع ما تشهده الجبهات من انتصارات نوعية ضد قوى العدوان والمرتزقة.

وأشاد وكيل أول المحافظة أحمد البشري، بصمود أبناء مديرية القناوص ودورهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته. وقال في اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة المساعد غالب حمزة “إن الجهاد في سبيل الله، سبب من أسباب عزة وكرامة الشعوب وتحررها من قيود التبعية لأعدائها”.

وأشاد الوكيل البشري، بما حققه أبطال الجيش واللجان الشعبية، خلال أكثر من ست سنوات من انتصارات ميدانية وإنجازات في التصنيع الحربي نتيجة الدعم الشعبي الذي يجب أن يستمر حتى تحقيق النصر المؤزر.

فيما أشار مدير المديرية محمد أحمد مهدي ومشرف المديرية محمد يحيى القوزي، إلى الجهود المبذولة في التحشيد وتعزيز الجبهات لاستكمال معركة التحرر. وأكدا استمرار أبناء المديرية في رفد الجبهات للذود عن الوطن، وشددا على الاستمرار في تعزيز الوعي المجتمعي بالصمود والثبات ودعم جبهات الدفاع عن الوطن.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

المصدر: المسيرة نت