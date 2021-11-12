مركز المصالحة الروسي يرصد 9 عمليات قصف من قبل النصرة في محافظة إدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، اليوم الخميس، أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” نفذ 9عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: “تمّ تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم “جبهة النصرة ” الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 5 في محافظة حلب و4 في محافظة أدلب” . وأضاف، أنه في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان بجروح نتيجة قصف بقذائف الهاون من منطقة فطيرة على المواقع الحكومية في منطقة الملجة.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركية.

المصدر: سبوتنيك