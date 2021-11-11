بالفيديو | سرايا القدس تنظم عرضاً عسكرياً في ذكرى استشهاد القائد أبو العطا

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الخميس، عرضاً عسكرياً مهيباً بحي الشجاعية في مدينة غزة؛ بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الكبير بهاء أبو العطا “قائد أركان المقاومة”، وذكرى معركة صيحة الفجر، في رسالةِ وفاءٍ وعهدٍ بالمضي على درب المقاومة.

وانطلق العرض العسكري المحمول بإيعاز من قيادة سرايا القدس بمشاركة المئات من المجاهدين الذين تجهزوا بمختلف أنواع الأسلحة، وجابوا شوارع حي الشجاعية، ومنازل عدد من شهداء معركة صيحة الفجر وصولاً لمنزل الشهيد القائد أبو العطا.

ورفع مجاهدو سرايا القدس صوراً للقائد أبو العطا، موجهين التحية لعائلته، ومجددين البيعة والوفاء بالسير على خطى الشهداء والتمسك بخيار الجهاد والمقاومة حتى تحرير تراب فلسطين المحتلة كاملاً.

وخلال كلمة لحركة الجهاد الإسلامي، أكد القيادي خضر حبيب، أن ارتقاء الشهيد أبو العطا زاد المقاومة وسرايا القدس إصراراً على المضي قُدماً على درب الشهداء. ووجه حبيب التحية لدماء القائد أبو العطا وكل الشهداء الذين سالت دماؤهم على مذبح الحرية.

وتنظم حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، غداً الجمعة، مهرجاناً تأبينياً في الذكرى الثانية؛ لارتقاء القائد أبو العطا أمام منزل عائلته في حي الشجاعية.

يشار إلى أن سرايا القدس خاضت في الثاني عشر من نوفمبر لعام 2019م، معركة صيحة الفجر رداً على اغتيال القائد أبو العطا، الذي ارتقى بقصف صهيوني استهدف منزله في حي الشجاعية بمدينة غزة، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا. وبدأت المعركة بقصف مدينة الخضيرة بصاروخ براق 120 لأول مرة، إضافة إلى قصف السرايا المدن والمغتصبات الصهيونية بمئات الصواريخ والقذائف.

المصدر: يونيوز + سرايا القدس