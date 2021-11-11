اخماد حريق في مستودع مهجور في عبرا

شب حريق كبير بعيد السابعة من مساء اليوم في مستودع مهجور يقع في اسفل مبنى الى جانب طريق عام عبرا قرب مفترق اليسوعية، حيث اندلعت النيران في احدى الغرف داخل المستودع المذكور وارتفعت السنة اللهب منها لتمتد الى باقي اقسام المستودع ملتهمة محتوياته، ومن بينها مواد قابلة للاشتعال لم تعرف طبيعتها ساهمت في اتساع رقعة النيران بسرعة.

وعلى الفور هرعت الى المكان فرق وسيارات الاطفاء التابعة لسرية اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني وسيارات الاسعاف التابعة ل”حركة الشبابية للتنمية والسلام”.

وعمل رجال الإطفاء على مدى اكثر من ساعة متواصلة على تطويق النيران من خارج المستودع ومن داخله، منعا لوصولها الى الطبقات العليا الآهلة بالسكان، وتحسبا لوجود خزانات محروقات وبالتالي انفجارها، حيث واجهوا صعوبات كبيرة واضطروا لإستخدام انابيب الأوكسجين واقنعة التنفس الاصطناعي الى ان تمكنوا من السيطرة على الحريق واهماده.

ولاحقا حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة اسباب الحريق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام