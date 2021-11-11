النائب أنور جمعة: من يدعي الخير للبنان لا يحاصره ويقاطعه ويهدد حكومته

أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أنور جمعة، خلال احتفال إزاحة الستار عن نصب شهداء بلدة رياق، أن “إحياءنا ليوم الشهيد – شهيد حزب الله هو لتأكيد انتمائنا الى أمة رفع الشهداء رأسها بالعزة والفخار حين افتتح أحمد قصير عهد الإنتصارات بكسر عنجهية العدو الصهيوني”.

وأكد أن “هذه العزة لا تقارن بأي ثمن ولن نتخلى عنها مهما غلت التضحيات، ومن يبحث كيف يذلنا يحلم، فلن نعطيهم بيدنا اعطاء الذليل، وهيهات منا الذلة”.

وختم: “إن من يدعي الخير للبنان لا يحاصره ويقاطعه بحجج واهية فيفتعل له الأزمات ويهدد حكومته ولطالما سعينا كل جهد لتأليفها لتعمل على إخراج لبنان من أزماته”.

واختتم الاحتفال بوضع اكاليل زهر على أضرحة الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام