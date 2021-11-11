بالفيديو .. أبرز مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم شهيد حزب الله

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الإسرائيلي يخاف من معركة الجليل التي باتت حاضرة بقوة في حساباته، وهو يعيش اليوم قلقاً وجودياً وقلق البقاء. وشدد في كلمة له في يوم شهيد حزب الله ان العدو يتنفس من خلال مسار التطبيع لكنه يدرك أن كل الدول التي تطبع معه لن تستطيع أن تحميه من المقاومين في لبنان وفلسطين والمنطقة.

واعتبر سماحته أن من ابرز انجازات المقاومة هي منع الاطباق الاميركي على لبنان.ولفت الى انه بفضل دماء الشهداء وقوة المقاومة القادرة على ردع العدو من مد يده على حبة رمل وقطرة ماء للبنان، استطاعت الدولة اللبنانية رفض الخضوع للإملات الاميركية في مسألة ترسيم الحدود البحرية رغم الضغوط الكبيرة التي مورست في هذا الاتجاه.

وتطرق سماحته إلى الأزمة التي تفتعلها السعودية في لبنان منبهاً من نواياها لإشعال حرب أهلية بين اللبنانيين .

وأكد السيد نصرالله أن المسؤولين السعوديين واهمون اذا كانوا يعتقدون ان حزب الله وايران يمكن ان يفاوضوا نيابة عن اليمنيين.

المصدر: قناة المنار