الوزير المرتضى في مؤتمر اليونسكو: على قادة العالم إيجاد حلول جذرية للمسألتين الفلسطينية والسورية وفقا لقرارات الامم المتحدة

ألقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم، كلمة لبنان في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في باريس بدورته الـ41، حيث ترأس الوفد الرسمي المشارك، وذلك بحضور المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري اوزلاي، رئيس المؤتمر العام سانتياغو موراو، سفيرة لبنان الدائمة لدى المنظمة سحر بعاصيري ووزراء الثقافة في الدول الاعضاء في المنظمة.

وأكد المرتضى في كلمته أن “لبنان لم يتوقف عن إيلاء التنوع الثقافي اولوية قصوى لكن أزماته التي تزداد وطأتها بالاعتداءات الإسرائيلية المتمادية، وبوجود مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين المنتشرين على كامل الجغرافيا اللبنانية، ممن ينوء بهم الاقتصاد، يؤثر وبقوة على جهوده المبذولة على هذا الصعيد”.

ودعا قادة العالم إلى “إيجاد حلول جذرية للمسألتين الفلسطينية والسورية برفع الاحتلال ووقف الاعتداء واجتثاث الإرهاب، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادىء حقوق الإنسان ومقتضيات ثقافة السلام”.

وشدد على أن “وزارة الثقافة اللبنانية مصرة على أن تلعب دورا على مستوى بناء جسور التلاقي التي وحدها تجعلنا نخرج من كهوفنا النفسية ونتحرر من خوفنا ونستعيد ثقتنا بذواتنا وببلدنا، وننطلق في عملية بناء الإنسان والوطن على اسس افضل ليستعيد دوره مركزا للاشعاع الحضاري والتعاون الإنساني وأنموذجا يقتدى به على مستوى قبول الآخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام