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November 11 2021 - 14:46

الأمن الايراني يفكك خلية ارهابية في شمال غرب البلاد

منذ 1 ساعة 11 November، 2021
وزارة الأمن الايرانية
وزارة الأمن الايرانية
ايران - عربي وإقليمي

أعلن حاكم بلدة سراب في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب)، القبض على عناصر تابعة لاحدى الزمر الارهابية في هذه المدينة، من قبل القوات المنتسبة الى وزارة الامن الايرانية. وفي تصريح صحفي، قال حسن يحيوي الخميس إن “استخبارات وزارة الامن، تمكنت في سياق مهامها المستديمة لتامين البلاد، من الكشف عن تحركات عناصر تابعة لاحدى الجماعات الارهابية العميلة لدولة معادية والقاء القبض عليهم”.

ولم يقدم حاكم مدينة سراب المزيد من التفاصيل بهذا الشأن. يُذكر أن مدينة سراب تقع على بعد 130 كم من مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية).

المصدر: موقع العالم

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