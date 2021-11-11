رعد: الشهيد الشيخ راغب حرب هو من أسس قواعد المسيرة الجهاديّة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الشهيد الشيخ راغب حرب هو من أسس قواعد المسيرة الجهاديّة التي تقوم بها المقاومة الإسلامية ونحقق بها الإنجازات الكبرى التي تُحدث التحوّلات على مستوى لبنان والمنطقة.

كلام النائب رعد جاء خلال زيارةٍ قام بها الى منزل عائلة شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت بمناسبة يوم شهيد حزب الله.

وأضاف النائب رعد جئنا اليوم من أجل أن نتَلمَّس البركة من والدة الشهيد الشيخ راغب حرب ومن أسرته وعائلته، معقّبًا بأنه إعترافٌ وإقرارٌ بالجميل ووفاء لمن بذل الروح والدّم من أجل أن تنتصر هذه المسيرة وأن تتثبّت أركانها ليحدث التغيّر المطلوب في لبنان وفي منطقتنا لتحقيق الخير والعدالة وإقامة الحق.

المصدر: موقع المنار