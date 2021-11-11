مساعد الخارجية الايرانية يصل الى لندن في اطار جولة أوروبية

وصل مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني على راس وفد دبلوماسي الى العاصمة البريطانية لندن قادما من برلين في اطار جولته الاوروبية. وسيجري باقري خلال زيارته هذه محادثات مع نظيره البريطاني وعدد آخر من المسؤولين في الخارجية البريطانية حول القضايا الثنائية والاقليمية.

ويتضمن جدول اعمال مساعد الخارجية الايرانية في زيارته الى لندند التشاور حول مفاوضات فيينا حيث من المقرر ان تعقد الجولة الجديدة من هذه المفاوضات لالغاء الحظر الظالم وغير الانساني على ايران في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكتب مساعد الخارجية الايرانية علي باقري كني مساء الإثنين في تغريدة على تويتر إنه “في سياق مشاوراتي مع زملائي في الدول الأخرى، سألتقي عدداً من نظرائي الأوروبيين في الأيام المقبلة”. وأضاف “إن تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والاقليمية وكذلك المفاوضات المقبلة، مطروح على جدول الأعمال”. وقال باقري “إننا لن ندخر أي جهد لتحقيق مصالحنا الوطنية بما في ذلك رفع الحظر غير القانوني”.

واكد مساعد الخارجية الايرانية “ليس هناك مفاوضات نووية لأن الاتفاق النووي كان قد ابرم بصورة كاملة في العام 2015 في اطار توافق بين ايران ومجموعة “5+1″”. وأضاف أن “القضية الأساس في هذه المفاوضات هي التداعيات الناجمة عن خروج اميركا من الاتفاق النووي وان هذه التداعيات مقتصرة فقط على اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

المصدر: فارس