إصابات واعتقالات وهدم وإخطارات واقتحام للأقصى (محصلة)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الأربعاء، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.

وفي السياق، أصيب 4 مواطنين بينهم اثنان بالرصاص، جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في مسافر يطا، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مواطنًا من محافظات جنين والخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم.

وهدم الاحتلال شرفة منزل في بيت صفافا، وأخطر بهدم منزل بالقدس عقب اقتحامه وتدميره من الداخل، كما اقتحم 69 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، وشدد الاحتلال من إجراءاته في القدس القديمة.

إصابة 4 مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

كما أصيب 4 مواطنين بينهم اثنان بالرصاص، جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور إن المستوطنين اعتدوا بالضرب والحجارة والرصاص، على المواطنين في خربة خلة الضبع في يطا، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص في اليد تم نقلهما إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة مسن من عائلة العمور، وشاب برضوض.

وفي سياق متصل، نصب مستوطنون خيمة في منطقة “خلة الضبع” بمسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين. وقال جبور، إن مستوطنين نصبوا خيمة في المنطقة المذكورة، وذلك لاستغلال مساحات واسعة من الأراضي الرعوية لرعي أغنامهم.

اعتقال 15 مواطنًا من محافظات بيت لحم ورام الله والبيرة وجنين والخليل

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في أرجاء الضفة الغربية طالت 12 مواطنًا من محافظات بيت لحم ورام الله والبيرة وجنين والخليل.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين هما: مهدي نبيل العسعس في العشرينات من عمره، بعد دهم منزله في حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم وتفتيشه، والأسير المحرر جمال جبر حمامرة (55 عامًا) بعد دهم منزله في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله، وهما: أحمد محمد خميس (23 عامًا)، ومحمد سليمان (29 عامًا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة واعتقلت كلا من: سلامة فتحي مطرية، وكمال سمير مطرية، وإبراهيم جميل مطرية، ورائد محمد مطرية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا، واعتقلت الأسيرين المحررين، غسان عمرو، وأيوب العواودة، وفتشت عددًا من منازل المواطنين. وفي نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار، واعتقلت الأسير المحرر محمود أبو وردة، وفتشت منزل شقيقه أمجد.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد رفعت ربايعة، بعد مداهمة منزله في بلدة ميثلون جنوب جنين. كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، داخل أراضي الـ48 .

وأفادت مصادر محلية لـ”وفا” بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأسيرين المحررين راغب عبد المنعم الشلبي، وعز الدين تحسين زيود، والشاب محمد تيسير ملحيس، وذلك أثناء تواجدهم داخل أراضي الـ48.

هدم شرفة منزل بالقدس وإخطار بهدم منزل آخر

وفي القدس المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرفة منزل خارجية في بلدة بيت صفافا. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصافح في بيت صفافا، وهدمت شرفة خارجية لمنزل المقدسي محمد حسين جمعة سلمان وتقدّر مساحتها 40 مترًا مربعًا، بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم.

كما أخطرت سلطات الاحتلال منزلا في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة بالهدم عقب اقتحامه وتدميره من الداخل. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال برفقة طواقم من بلديتها بالقدس، اقتحمت منزل الأسير المقدسي محمود جواد جابر، بالقرب من المقبرة اليوسفية في حي وادي الجوز، وحطمت أجزاء من واجهته الداخلية ومقتنياته.

69 مستوطنًا يقتحمون “الأقصى” والاحتلال يشدد إجراءاته في البلدة القديمة

وفي القدس المحتلة، اقتحم 69 مستوطنًا، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأوضح شهود عيان، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته.

وتشهد البلدة القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في “الأقصى”، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

المصدر: وكالة وفا