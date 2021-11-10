المحتجون على نتائج الانتخابات يبيتون ليلتهم الـ 24 في ساحات الاعتصام ببغداد

يستمر الاعتصام المفتوح المعترض على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق لليوم الـ23 على التوالي، حيث يتوافد العراقيون إلى ساحة الحسنين عند المنطقة الخضراء وسط العاصمة، للمطالبة بإعادة فرز جميع نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة يدويًا.

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري الثلاثاء أن الأوضاع في العراق لا تتحمل مزيدًا من التصعيد، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة والمحافظة على الأمن والاستقرار.

وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى المعترضة على نتائج الانتخابات قد أكد عقب اجتماعه الأخير بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى، على ضرورة خفض التوتر ومعالجة المشاكل وفق الأطر القانونية، معلنًا إدانته لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واستشهاد المتظاهرين.

وكانت خلية الإعلام الأمني قالت في بيان يوم الاحد الماضي، أن “محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد”. وأكد الكاظمي أنه لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة، عبر فيديو وزعه على حسابه الشخصي على منصة تويتر صباح اليوم الأحد.

المصدر: مواقع