ناشطون سعوديون ينعون ضباطا بعد إعلان الجيش اليمني عن عملية نوعية على معسكرات بظهران

تداول ناشطون سعوديون صورا لضباط سعوديين لقوا مصرعهم عند الحدود الجنوبية مع اليمن، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان القوات المسلحة اليمنية عن عملية نوعية للقوة الصاروخية على معسكرات بظهران الجنوب في عسير السعودية ومأرب.

ونتج عن العملية سقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب، ونتج عن العملية مقتل وجرح أعداد كبيرة من العسكريين السعوديين. ظهرانوأضاف أن صاروخين باليستيين استهدفا معسكرا تدريبيا للتحالف غربي تعز، وآخرين استهدفا تجمعات المسلحين في البلق الأوسط ومعسكر آخر في مأرب.

المصدر: مواقع