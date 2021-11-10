استجواب عمران خان بسبب محادثات مع “طالبان باكستان”

استجوبت المحكمة العليا الباكستانية رئيس الوزراء حول محادثات السلام التي أجراها مع “طالبان باكستان” المسؤولة عن اعتداء عام 2014 على مدرسة عسكرية الذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصا.

وقالت مصادر محلية “استجوب القضاة رئيس الوزراء عمران خان بعد أن استدعته المحكمة العليا، مانحة إياه مهلة قصيرة، وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة إبرام وقف لإطلاق النار لمدة شهر مع طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية”.

وتابعت المصادر “سأل القضاة خان عما إذا كنا نعيدهم (حركة طالبان الباكستانية) إلى طاولة المفاوضات بدلا من اتخاذ إجراءات ضدهم”، وأضافت أن “القضاة سألوا خان أنت في السلطة والحكومة معك أيضا، ماذا فعلت؟ أحضرت مذنبين إلى طاولة المفاوضات”.

من جانبه، وعد خان باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالإهمال الذي تسبب في وقوع الاعتداء وذلك بعد تحقيق جديد، وستعقد جلسة الاستماع التالية بعد أربعة أسابيع.

المصدر: روسيا اليوم