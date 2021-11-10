الكاظمي يجول في مدينة الصدر في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار حي “مدينة الصدر”، تكون مدخلا لإعمار العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة.

واطلع الكاظمي خلال جولة في شارع الفلاح وسط حي “مدينة الصدر”، على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

والتقى خلال جولة راجلة عددا من المواطنين الذين هنأوه بـ”السلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر إقامته في المنطقة الخضراء ليلة الأحد الماضي”. ووجه الكاظمي الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصدر: رئاسة الحكومة العراقية