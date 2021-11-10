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November 10 2021 - 20:48

اليمن: وقفة في محافظة ريمة دعما للجيش واللجان الشعبية

منذ 40 mins 10 November، 2021
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

سير أبناء محافظة ريمة اليمنية الأربعاء قافلة مالية وغذائية وطبية وعينية دعما وإسنادا لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وخلال تسيير القافلة أكد الحاضرون أن “هذه القافلة تعكس مدى وعي الشعب اليمني في مواجهة العدوان”، وأكد أن “هذا البذل والعطاء من أبناء محافظة ريمة لرفد جبهات العزة والكرامة بالمال والعتاد والرجال سيستمر رغم كل التحديات”.

وشدد الحاضرون على أن “أبناء الشعب اليمني سيواصلون بإيصال مثل هذه القوافل إلى مختلف الجبهات في مثل هذه الظروف وفي ظل الحصار والحرب الاقتصادية الذي فرضها العدوان يعد أحد العوامل الأساسية في استمرار مقاومة هذا العدوان وتحقيق الانتصارات عليه في مختلف الجبهات وفي مقدمة تلك الجبهات جبهة مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله

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