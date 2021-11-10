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November 10 2021 - 19:16

المانيا: أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا البلاد منذ بداية العام عبر بيلاروس

منذ 31 mins 10 November، 2021
علم المانيا
أخبار دولية - المانيا

أكدت الشرطة الفدرالية الألمانية المسؤولة عن حراسة الحدود أن “أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى البلاد من بيلاروس عبر بولندا منذ بداية عام 2021”.

وأشارت الشرطة إلى أن “9087 لاجئا دخلوا ألمانيا على طول الطريق بين بيلاروس وبولندا، وأنه منذ بداية يناير الماضي وصل 1246 مهاجرا غير شرعي إلى البلاد جلهم سوريون وعراقيون وأفغان”.

وتصاعدت أزمة الهجرة على حدود بيلاروس مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث هرع المهاجرون منذ بداية العام، بشكل حاد إلى الحدود البولندية ولم يغادروا المنطقة، وحاول بعضهم دخول أراضي بولندا.

المصدر: روسيا اليوم

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