علامة: القطاع الصحي أصبح في إنهيار تام والمواطن وضع في مواجهة مباشرة مع المستشفيات

أشار عضو لجنة الصحة النيابية، النائب ​فادي علامة​، إلى أن “​الجيش اللبناني​ يسعى لضبط موضوع ​المستلزمات الطبية​ كما موضوع ​الدواء​”، موضحاً أنه “يجب أن يكون هناك دور أساسي لإطلاق الوكالة الوطنية للأدوية، بإشراف وزارة الصحة”.

وأكد في حديث تلفزيوني، أن “​المستشفيات​ اليوم تعتمد على تعرفات وضعت منذ 20 سنة، أما الدراسات تقول إن كلفة ​المازوت​ على ​المريض​ اليوم نحو 400 ألف ليرة”، موضحاً “أننا أمام تحد كبيرٍ في الموازنة الجديدة”.

ولفت علامة، إلى أن “المواطن وضع في مواجهة مباشرة مع المستشفيات، وللأسف إذا لم تنظم مسألة المستلزمات الطبية، فالوضع سيتأزم أكثر”، مشدداً على أن “​القطاع الصحي​ أصبح في إنهيار تام”.

وكشف أن “الجهات الدولية الداعمة هي الحل الوحيد حالياً، ويحكى عن 18 مليون دولار كدعم للمستشفيات، التي تعاني كثيراً”، مشيراً إلى أنه “لدي تخوف من إرتفاع إصابات “​كورونا​” خلال الأعياد”.

وعن البطاقة التمويلية، أكد “أننا دخلنا في العديد من التفاصيل بصلب الموضوع، وتم وضع العديد من الملاحظات”.

المصدر: مواقع اخبارية