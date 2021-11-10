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November 10 2021 - 13:12

مصدر لـ القبس: وقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

منذ 18 mins 10 November، 2021
علم الكويت
الكويت - عربي وإقليمي

أبلغت مصادر أمنية مطلعة «القبس»، أن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك علي خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

وقالت المصادر: «إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيز العمل».

المصدر: جريدة القبس الكويتية

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