النائب موسى: القضاء ليس بخير ويجب إقرار قانون لإصلاحه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2021 - 11:40

النائب موسى: القضاء ليس بخير ويجب إقرار قانون لإصلاحه

منذ 30 mins 10 November، 2021
ميشال موسى1111
لبنان

اعتبر النائب ميشال موسى في حديث اذاعي، أن “القضاء اللبناني كما باقي المؤسسات ليس بخير”، عازيا السبب الى الأحداث المتتالية في البلد.
ودعا القضاء الى “تصحيح بعض الشوائب عبر المؤسسات التابعة له، وصولا الى بلورة صورة أفضل له”، لافتا الى أن “التعويل الأكبر في هذا الإطار يكمن في اقرار قانون اصلاح القضاء”.
وشدد على “ضرورة إسراع الحكومة في حل المشاكل التي تعترض عملها لتعود إلى القيام بالدور الكبير الملقى على كاهلها”، مشيرا الى “أهمية اللجوء الى الحوار بين كل الأفرقاء وصولا الى الحلول”.
واستبعد أن “يكون الاستحقاق النيابي مهددا”، معتبرا أنه “في حال توافر النية الجدية لدى الجميع، فالانتخابات ستحصل ضمن المهل المحددة والأمر يتطلب جهدا إضافيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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