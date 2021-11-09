أين أصبح ملف المودعين اللبنانيين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 23:30

أين أصبح ملف المودعين اللبنانيين؟

منذ 1 ساعة 9 November، 2021
المصرف المركزي في لبنان
تقارير مصورة - لبنان

بعدَ الوعودِ المتتاليةِ لحلِّ ازمةِ المودعينَ اللبنانيين.. اين اصبحَ هذا الملف؟

على غرار كل المواطنين المهدورة حقوقهم في الدولة المترهلة لبنان.. تبقى ازمة المودعين اللبنانيين الذين فقدوا اموالهم بين ليلة وضحاها بين وعود المسؤولين والسياسيين.

رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل على خط العلاج، حيث بحث موضوع المودعين وحقوقهم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلين عن المودعين. الرئيس بري خلال اللقاءين اكد التزام المجلس النيابي بالعمل على إصدار التشريعات الكفيلة بحفظ حقوق المودعين.. رافضًا اي محاولة لاسقاط هذا الحق بالتقادم او مرور الزمن.

 

المصدر: المنار

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