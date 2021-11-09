قائد قوات “أورومو”: قواتنا اقتربت من أديس أبابا ونهاية حكومة آبي أحمد “قريبة”

أكد قائد “قوات أورومو” المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، جال مورو أن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باتت “قريبة جدا”، مؤكدا اقتراب قواته من أديس أبابا. وقال مورو بحسب وكالة “فرانس برس” إن “المقاتلين الموالين للحكومة بدؤوا الانشقاق”، قائلاً “نحن نعد انطلاقاً آخر وهجوماً آخر، أما الحكومة فتحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية، ولهذا تدعو الشعب إلى القتال”.

وأضاف “مقاتلونا باتوا أقرب على نحو 40 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا، ولم يتراجعوا شبراً واحداً من الأراضي التي يسيطرون عليها”. من جهتها، نفت الحكومة الإثيوبية كل ما يصدر من بيانات وتصريحات تشير إلى تفوق أو تقدم “الإرهابيين”.

المصدر: روسيا اليوم