مصلحة الليطاني تلزم المزارع في حوض النهر تسوية وضعها البيئي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 11:54

مصلحة الليطاني تلزم المزارع في حوض النهر تسوية وضعها البيئي

منذ 17 mins 9 November، 2021
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين الى كل من وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن تتضمنا طلب الزام المزارع الواقعة في حوض نهر الليطاني تسوية وضعها البيئي وفرض الالتزام البيئي لناحية التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عنها والمواشي النافقة.

وطلبت المصلحة في بيان، اتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض الالتزام البيئي على المزارع كافة في حوض النهر واستصدار قرارات عاجلة تجبرها على تسوية وضعها خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار وسهولة انتقال الملوثات الى المحيط الطبيعي ونهر الليطاني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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