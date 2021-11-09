القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس مسلحة تابعة للعدوان السعودي في الجوبة بمأرب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 10:06

القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس مسلحة تابعة للعدوان السعودي في الجوبة بمأرب

منذ 1 ساعة 9 November، 2021
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اليمن - عربي وإقليمي

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسسية مسلحة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “دفاعاتنا الجوية تتمكن من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب”.

وأشار العميد سريع أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا”.

جدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال هذا العام.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني

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